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Новости Крыма

Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы

Сегодня, 11:41Общество

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На строящихся КОС "Южные" в Севастополе некоторые демонтажные и бетонные работы выполнены уже на 100%, а к концу лета будет заказано технологическое оборудование по новому проекту. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев по итогу выездного рабочего совещания на объекте.

По словам Развожаева, сегодня здесь полностью выполнен демонтаж илового отстойника, разработан непригодный грунт и проведена вертикальная планировка поверхности. Кроме того, "на 100% готовы береговые камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора, бетонные работы первичных радиальных отстойников, несущие конструкции административно-бытового здания".

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