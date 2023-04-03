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Новости Крыма

Строительство новой магистрали к Крымскому мосту будет остановлено

Строительство новой магистрали к Крымскому мосту будет остановлено

03 апреля 2023, 15:44Главная

"Трасса А-289 к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова на 50%", – с таким заявлением, вчера, 3 апреля, выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Но основным посылом, как оказалось, есть не готовность объекта на половину. На вопрос журналистов о строках завершения строительства, чиновник сообщил, что строительство будет приостановлено до окончания специальной военной операции в связи с нестабильной ситуацией в регионе нарастающей террористической угрозой в Краснодарском крае и на территории Крыма.

Речь идет о новой четырёхполосной дороге, продолжительностью 119 км к Крымскому мосту. Новая трасса должна быть короче почти на треть, чем действующая. Это могло бы позволить добраться от Краснодара до Крымского моста за 2 часа.

Ежедневные разговоры о готовящемся контрнаступлении ВСУ в сочетании с такими заявлениями наших политиков вызывают массу вопросов и неуверенности. Неужели в Кремле решили остановить инвестиции в Крым до конца СВО и окончательного определения статуса полуострова?

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