Стройки Крыма подорожали на 2 млрд рублей из-за нерадивых подрядчиков

В Крыму стоимость строительства 17 объектов федеральной целевой программы подорожала почти на 2 млрд рублей. Причиной тому стали недобросовестные подрядчики, которые не вернули в бюджет республики авансы после расторжения договоров. Об этом сказано в материалах Счетной палаты Крыма.

По данным на март этого года, всего в республике не завершено строительство 28 объектов ФЦП по вине исполнителей работ. По 17 из них было принято решение по консервации и реконструкции. "Ориентировочный объем финансирования на реконструкцию указанных объектов незавершенного строительства составляет 5414,2 млн рублей. Окончательная стоимость будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации на реконструкцию объектов незавершенного строительства. С учетом представленных Советом министров Республики Крым данных удорожание стоимости указанных 17 инвестиционных проектов составляет 1960,8млн рублей или 41,11%", – говорят данные ведомства.