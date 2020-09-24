Новости Крыма

Стройки Крыма подорожали на 2 млрд рублей из-за нерадивых подрядчиков

Стройки Крыма подорожали на 2 млрд рублей из-за нерадивых подрядчиков

24 сентября 2020, 10:23Новости

В Крыму стоимость строительства 17 объектов федеральной целевой программы подорожала почти на 2 млрд рублей. Причиной тому стали недобросовестные подрядчики, которые не вернули в бюджет республики авансы после расторжения договоров. Об этом сказано в материалах Счетной палаты Крыма.

По данным на март этого года, всего в республике не завершено строительство 28 объектов ФЦП по вине исполнителей работ. По 17 из них было принято решение по консервации и реконструкции. "Ориентировочный объем финансирования на реконструкцию указанных объектов незавершенного строительства составляет 5414,2 млн рублей. Окончательная стоимость будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации на реконструкцию объектов незавершенного строительства. С учетом представленных Советом министров Республики Крым данных удорожание стоимости указанных 17 инвестиционных проектов составляет 1960,8млн рублей или 41,11%", – говорят данные ведомства.

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