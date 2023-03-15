Студентов крымских ВУЗов массово вызывают в военкоматы

В редакцию поступила информация, что студенты Крымских вузов начали получать уведомления от военкоматов, в которых они приглашаются на прохождение проверки для подтверждения права на отсрочку от мобилизации. Сообщается, что меры принимаются в связи с ухудшением геополитической ситуации и увеличением военной активности в регионе.

Студентам, которые получили приглашения, следует обратиться в свой военкомат в установленные сроки и предоставить документы, подтверждающие их право на отсрочку. В случае если студенты не явятся на призыв, им грозит штраф и даже принудительная мобилизация.

По словам представителей военкоматов, подобные меры необходимы для поддержания боевой готовности армии и защиты суверенитета страны. Однако некоторые студенты высказывают свою обеспокоенность и возмущение такой ситуацией, утверждая, что учеба должна быть приоритетом и что подобные меры ограничивают их права на образование и развитие.

Ситуация продолжает развиваться, и мы будем следить за новостями в этой области, чтобы держать наших читателей в курсе событий.