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Суд в Крыму арестовал подозреваемых в нападении на российских полицейских

Суд в Крыму арестовал подозреваемых в нападении на российских полицейских

12 декабря 2019, 21:55Новости

Подконтрольный России Ленинский районный арестовал на два месяца подозреваемых в нападении на российских полицейских. Как сообщает пресс-служба управления судебного департамента, это двое мужчин – 42-летний житель Ленинского района и его 39-летний брат, житель города Керчи. Имена не называются.

"Гражданам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что инцидент произошел 8 декабря. Сотрудники ДПС преследовали группу лиц, которые отказались остановится по требованию инспекторов. Четверо человек на своем Mitsubishi Outlander доехали до дома, откуда им на подмогу вышли еще несколько человек.

Между сотрудниками МВД и гражданами завязался конфликт, один из инспекторов был вынужден применить табельное оружие и выстрелить в воздух. В ходе потасовки двое полицейских получили телесные повреждения и были госпитализированы, отметили в ведомстве.

Комментарии арестованных или их защиты также отсутствуют.

В конце ноября в Евпатории автоугонщик тащил полицейского по асфальту десятки метров. В августе сообщалось о том, что в Крыму пьяный россиянин таранил авто полиции.

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