Суд вынес приговор водителю столкнувшегося с поездом автобуса в Крыму

Армянский городской суд Республики Крым вынес приговор водителю автобуса, который столкнулся с электропоездом на севере полуострова в апреле 2018 года. Об этом информирует пресс-служба суда.

Автобус с 11 пассажирами выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с движущимся тепловозом в составе поезда Феодосия-Армянск. В результате происшествия водитель и четыре пассажира погибли, еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью. Согласно материалам уголовного дела, водитель проявил "преступную небрежность": при подъезде к железнодорожному переезду он не остановился у светофора и не убедился в отсутствии приближающегося локомотива.