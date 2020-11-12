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Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг

Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг

12 ноября 2020, 10:39Общество

Область повышенного атмосферного давления надежно удерживает свои позиции на Крымском полуострове. Об этом проинформировали в региональном гидрометцентре. В Крыму сохранится сухая и прохладная погода. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, на побережье до +8; днем всего +8…+13 градусов. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +8…+10 градусов.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12. На ЮБК переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13.

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