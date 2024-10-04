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Новости Крыма

Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу

04 октября 2024, 10:39Общество

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В Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

"Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +18; днем +22…27, в горах +14…19", – уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +24...26.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.

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