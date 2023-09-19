Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму сохранится сухая теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем 19 сентября порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью + 9… +14, на южном и восточном побережье до +19, днем воздух прогреется до +23… +28, в горах до +16… +21", – отмечается в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +10... +12, днем +24... +26. Ветер северо-восточный 7 –12 м/с. Днем местами до 15 м/с.

В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +24… +26. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.