Сухо и ветрено: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг в Крыму будет без осадков. Ночью и утром в горах ожидается туман, гололед. Об этом информирует региональный гидрометцентр.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха в четверг: ночью -3…+2 градуса, на южном побережье до +5 градусов; днем +5…+10 градусов, в горах -1 …+4 градуса", – отметили синоптики. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 8-13 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0…+2 градуса, днем +7…+9. На ЮБК переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем порывами до 17 м/с. Ночью будет +3…+5, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.