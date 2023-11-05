Сутки без воды: где планируется отключение

Жители порядка 40 улиц и пяти садовых товариществ крымской столицы почти на сутки останутся без воды из-за замены участка трубопровода в районе улицы Мектеп в микрорайоне Марьино. Об этом сообщили в "Воде Крыма".

Работы запланированы на начало следующей недели.

"С 23:00 6 ноября до 20:00 7 ноября воды не будет по адресам: ул. Мектеп, ул. Ешиль, ул. Джиен-Софу, ул. Кошели, пер. Менгли-Гирея, ул. Менгли-Гирея, ул. Меркезий, ул. Джума, ул. Чобан-Тепе, ул. Юкъары, ул. Орта, ул. Джами, ул. Минаре, ул. Ана-Юрт, ул. Бадемлик, ул. Сосновая, ул. Глинная, ул. Лунная, ул. Ивана Купала, ул. Папоротниковая, ул. Симург, ул. Мермерша, ул. Земляничная, ул. Арендная, ул. Посевная, Земляничный проезд, ул. Клубничная, Кирпичный проезд, Сосновый проезд", – сказано в сообщении.