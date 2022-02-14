Новости Крыма

Суточная сводка по COVID в Крыму – еще 1053 заболевших

14 февраля 2022, 11:13Общество

4

За минувшие сутки на территории республики выявлено еще 1053 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует региональный минздрав.

"Всего выявлено 143 773 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 384 человека, за весь период – 130 042", – сказано в сообщении.

Госпитализировано 158 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 53 701 человек.

По данным минздрава, скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 4 808 человек.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх