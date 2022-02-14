За минувшие сутки на территории республики выявлено еще 1053 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует региональный минздрав.

"Всего выявлено 143 773 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 384 человека, за весь период – 130 042", – сказано в сообщении.

Госпитализировано 158 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 53 701 человек.

По данным минздрава, скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 4 808 человек.