Новости Крыма

Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории

03 августа 2022, 15:28Общество

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В Крыму правоохранители разоблачили семью, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников. Об этом информирует пресс-служба МВД России.

По версии полицейских, 65-летняя крымчанка заручившись поддержкой сына и его молодой невесты, обманывала жителей республики.

"Со слов потерпевших, злоумышленницы говорили им, что пенсионерам полагается социальная выплата в размере 600 евро. При этом они передавали пожилым гражданам по две купюры "Банка приколов", схожие с банкнотой в 500 евро, и просили сдачу в рублевом эквиваленте", – говорится в сообщении.

В настоящее время установлено два факта преступной деятельности "семейного подряда". Так, один пенсионер из Евпатории отдал мошенницам 43 тысячи рублей. О том, что валюта сувенирная, он узнал в банке, когда хотел положить деньги на счет. Другая жительница Евпатории отдала аферисткам 30 тысяч рублей.

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