Новости Крыма

Свершилось: в Крыму объявили об открытии нового медицинского центра

Свершилось: в Крыму объявили об открытии нового медицинского центра

08 октября 2020, 11:57Общество

Подготовка к вводу в эксплуатацию нового многофункционального медицинского центра имени Н.А. Семашко в Симферополе завершена, проинформировал министр жилищной политики и стройнадзора республики Максим Скорин.

"Мы завершили итоговую проверку по данному объекту, выдали соответствующее заключение и ввели его в эксплуатацию", – сообщил Скорин. Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что на следующей неделе будет зарегистрировано право собственности на объект, и медцентр будет передан Минздраву Крыма. Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с этим долгожданным событием.

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