Новости Крыма Свершилось: в Крыму объявили об открытии нового медицинского центра

Свершилось: в Крыму объявили об открытии нового медицинского центра Подготовка к вводу в эксплуатацию нового многофункционального медицинского центра имени Н.А. Семашко в Симферополе завершена, проинформировал министр жилищной политики и стройнадзора республики Максим Скорин. "Мы завершили итоговую проверку по данному объекту, выдали соответствующее заключение и ввели его в эксплуатацию", – сообщил Скорин. Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что на следующей неделе будет зарегистрировано право собственности на объект, и медцентр будет передан Минздраву Крыма. Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с этим долгожданным событием. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

