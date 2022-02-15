Сводка COVID в Севастополе за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки подтвердили 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 229 меньше, чем накануне, рассказали в правительстве региона.

Умерли шестеро в возрасте от 68 до 95 лет. Выписаны с выздоровлением 95 пациентов. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 65 845 человек. Выздоровели 54 268. Скончались 2036 пациентов.

Ситуация с распространением COVID-19 в Севастополе стала ухудшаться после Нового года. Спустя месяц местные власти решили ужесточить антиковидные меры. Максимум прироста зараженных коронавирусом за все время пандемии в регионе – 925 человек был зарегистрирован 13 февраля.