Новости Крыма

Сводка по COVID-19 в Крыму: сколько заболевших и умерших

04 апреля 2022, 10:33Общество

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На территории Республики Крым зарегистрировано 174 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба регионального минздрава.

"Всего выявлено 178 981 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 169 человек, за весь период – 170 629", – говорится в сообщении.

Госпитализировано еще 33 пациента, за все время на стационарном лечении находились 58 004 человека.

По данным минздрава, скончались за сутки еще пять пациентов с коронавирусом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5120.

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