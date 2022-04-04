Сводка по COVID-19 в Крыму: сколько заболевших и умерших

На территории Республики Крым зарегистрировано 174 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба регионального минздрава.

"Всего выявлено 178 981 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 169 человек, за весь период – 170 629", – говорится в сообщении.

Госпитализировано еще 33 пациента, за все время на стационарном лечении находились 58 004 человека.

По данным минздрава, скончались за сутки еще пять пациентов с коронавирусом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5120.