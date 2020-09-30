Новости Крыма

Священник-военачальник: 125 лет маршалу, который освободил Крым

Священник-военачальник: 125 лет маршалу, который освободил Крым

30 сентября 2020, 10:23Новости

Имя Александра Василевского неразрывно связано с Великой Победой, как имя Жукова, Рокоссовского или Конева. Он один из трех военачальников (наряду с Георгием Жуковым и Иосифом Сталиным) дважды награжденный высшим военным орденом СССР "Победа". Василевского военные теоретики считают гением тактики и стратегии войны. Ему было суждено родиться в семье священника, учиться в духовном училище, а все знания и талант воплотить во главе "мозга" Красной армии – Генштаба РККА и Министерства обороны СССР. В его активе самые яркие наступательные операции, навсегда вошедшие в историю… 30 сентября дважды Герою Советского Союза, маршалу Советского Союза Александру Василевскому исполнилось бы 125 лет. Главные вехи жизни военачальника и его крымская история – в фотоленте РИА Новости Крым.

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