Свыше шести тысяч человек на четыре дня остались без газа под Феодосией

Жители поселка Приморский и села Береговое под Феодосией со среды на четыре дня остались без газа из-за ремонтных работ на газораспределительной станции. Об этом со ссылкой на феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" информирует администрация города.

"В связи с проведением "Черноморнефтегазом" плановых ремонтных работ на газораспределительной станции "Приморский" 25 сентября с 8:00 до 20:00 от системы газоснабжения будут отключены около 6472 абонентов поселка Приморский и села Береговое", – говорится в сообщении.

Подачу газа возобновят в период с 26 по 28 сентября.

Ранее на двое суток без газа оставались жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма в связи с производством работ.