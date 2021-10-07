Новости Крыма

Сюрприз для Чехова: дому-музею в Ялте подарили уникальный зимний цветок

07 октября 2021, 10:03Общество

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Дом-музей Антона Павловича Чехова к своему 100-летнему юбилею получил в подарок уникальную хризантему "Белая дача". Сорт был выведен в Никитском ботаническом саду специально для музея писателя, рассказали в пресс-службе ботсада.

Работники ботсада торжественно вручили подарок на научно-практической конференции "Чеховские чтения в Ялте". "Белая дача" – это новый сорт крупноцветковой хризантемы, выведенный селекционером Никитского ботсада Натальей Смыковой.

"Хризантема достаточно высокая, 70-80 см, зацветает в третьей декаде декабря, – поделилась автор сорта. – Все желающие смогут ею полюбоваться этой осенью уже не только у нас, но и в саду Белой дачи, где также высадили эту хризантему".

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