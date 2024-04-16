Сжег соседа: жителя Ялты обвиняют в убийстве

44-летний житель Ялты заключен под стражу по обвинению в убийстве. Как информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, на момент совершения преступления мужчина был пьян и поджег своего соседа.

По данным СК, трагедия случилась поздним вечером 12 апреля. Нетрезвый житель Массандры шумел на своем участке и получил замечание от кого-то из соседей. Разъяренный мужчина решил отомстить, выбрав в жертву первого попавшегося человека, которым оказался 41-летний сосед .

"Злоумышленник ворвался к нему в дачный вагончик, избил его, облил помещение и одежду хозяина горючей смесью и поджег. Потерпевший получил ожоги, несовместимые с жизнью. После злоумышленник вернулся к себе домой, где был задержан сотрудниками полиции", – уточнили обстоятельства дела правоохранители.