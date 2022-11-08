Новости Крыма

Таджиков, расстрелявших русских солдат в Белгороде, наградили орденами посмертно

08 ноября 2022, 17:18Главная

Развязка трагичной истории на полигоне в Солоти оказалась до безобразия абсурдной! После смерти русских героев, изъявивших желание участвовать в СВО, виновные так и не понесли наказание! Более того, "дружественный" нам Таджикистан, наградил своих "героев" посмертно орденами, при этом выделив семьям погибших денежное вознаграждение.

Речь идет о награждении Орденом Звезды Президента Таджикистана, вместо принесения публичных извинений за позор, которым они покрыли всю Россию и свою страну.

Таким образом, правительство Таджикистана создало вопиющий прецедент: каждый преступник Таджикистана, нанесший невосполнимый ущерб Российской Федерации, получит не справедливое наказание, а награждение орденом и признание героем!

Возможно, именно такие действия правительства Таджикистана, стали плодотворной почвой для усиления "дедовщины" со стороны таджиков в отношении русских солдат, что подтверждает резко возросшее количество жалоб командованию.

Напомним, 15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами Республики Таджикистан был совершен террористический акт. Об этом официально заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации. "В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, для оказания всей необходимой помощи.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ?

Нет, она нужна только Путину.
Любому кровопролитию не место в мире.
Не мне решать, Правительство пусть решает.
Мне все равно, главное чтобы не мобилизовали.
Поддерживаю! Надо восстанавливать исторические границы.
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх