Новости Крыма

Танкисты ЧФ уничтожили "вражескую" бронетехнику в Крыму

Сегодня, 12:11Общество

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В Крыму прошли учения танковых подразделений Черноморского флота. Об этом проинформировали в отделе информационного обеспечения ЧФ.

На полигоне "Ангарский" в поселке Заречное служащие танковых батальонов береговой обороны Черноморского флота провели дневные и ночные учения, на которых отработали основные навыки боя в разное время суток. Мероприятие прошло планово, стрельбы велись по учебным мишеням, которые имитируют реальную обстановку борьбы с противником. В пресс-службе сообщают, что танковые экипажи тренировались стрелять с места и в движении, учения осложнялись неровностью территории и темным временем суток. Это позволяет лучше подготовить танковый состав к ведению боевых действий, отметили в ведомстве.

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