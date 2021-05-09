Новости Крыма Танкисты ЧФ уничтожили "вражескую" бронетехнику в Крыму

В Крыму прошли учения танковых подразделений Черноморского флота. Об этом проинформировали в отделе информационного обеспечения ЧФ. На полигоне "Ангарский" в поселке Заречное служащие танковых батальонов береговой обороны Черноморского флота провели дневные и ночные учения, на которых отработали основные навыки боя в разное время суток. Мероприятие прошло планово, стрельбы велись по учебным мишеням, которые имитируют реальную обстановку борьбы с противником. В пресс-службе сообщают, что танковые экипажи тренировались стрелять с места и в движении, учения осложнялись неровностью территории и темным временем суток. Это позволяет лучше подготовить танковый состав к ведению боевых действий, отметили в ведомстве. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

