Новости Крыма

"Тавриду" передают в федеральную собственность

18 октября 2021, 15:08Общество

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Трассу "Таврида", а также 7,5 км подъезда к Феодосии от этой автодороги передадут в федеральную собственность. Об этом информирует Росавтодор.

По данным дорожного агентства, ежесуточно отрезок от "Тавриды" до курортного города "пропускает" до 7 тысяч автомобилей, после передачи этого двухполосного участка, его планируют капитально отремонтировать и расширить до четырех полос "без нагрузки на региональный бюджет".

Отмечается, что "увеличение федерального присутствия в регионе" потребует создания единого механизма для быстрого реагирования на любые ситуации, для этого Росавтодор проведет совместные учения с региональными службами.

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