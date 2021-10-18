"Тавриду" передают в федеральную собственность

Трассу "Таврида", а также 7,5 км подъезда к Феодосии от этой автодороги передадут в федеральную собственность. Об этом информирует Росавтодор.

По данным дорожного агентства, ежесуточно отрезок от "Тавриды" до курортного города "пропускает" до 7 тысяч автомобилей, после передачи этого двухполосного участка, его планируют капитально отремонтировать и расширить до четырех полос "без нагрузки на региональный бюджет".

Отмечается, что "увеличение федерального присутствия в регионе" потребует создания единого механизма для быстрого реагирования на любые ситуации, для этого Росавтодор проведет совместные учения с региональными службами.