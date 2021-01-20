Новости Крыма

Тайский суп – за гречку: как рестораны Крыма поддерживают малоимущих

20 января 2021, 13:18Экономика Крыма

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Может, кто уже и забыл, однако даже после отмены режима обязательной самоизоляции в Крыму продолжают работать волонтеры. Ведь по-прежнему остаются семьи и одинокие люди, которым некому помочь в эти трудные времена. Им не хватает денег даже на самые простые продукты. Удивительно, однако волонтеров поддерживают не только власти, но и предприниматели, которые сами от локдаунов и многочисленных ограничений страдают не меньше простых людей. Несмотря на напряженную ситуацию для бизнеса, некоторые сознательные владельцы все равно находят способ помочь рядовым крымчанам. Так, например, сеть ресторанов и доставки паназиатской и итальянской кухни "Мияги Family" даже в день рождения одного из своих заведений решила дарить подарки и своим гостям, и тем, кто и по ресторанам-то не думает ходить.

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