Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Температура выше нормы: в Крыму меняется климат

09 января 2025, 11:47Общество

3

В Крыму среднемесячная температура в январе, который считается самым холодным месяцем зимы, за последние 30 лет выросла на один градус. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая, отметив, что это говорит о глобальном потеплении климата.

"Сейчас температура воздуха на полуострове выше климатической нормы на 5-6 градусов, но рекордными эти значения не назовешь. В прошлом году январь в Крыму был таким же теплым. Для нашего региона это не редкость. При этом мы, синоптики, убедились, что изменение климата происходит, теплеет. Так, среднегодовая температура в Крыму за 2024 год где-то на два градуса выше нормы", – сказала Любецкая.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх