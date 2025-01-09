Температура выше нормы: в Крыму меняется климат

В Крыму среднемесячная температура в январе, который считается самым холодным месяцем зимы, за последние 30 лет выросла на один градус. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая, отметив, что это говорит о глобальном потеплении климата.

"Сейчас температура воздуха на полуострове выше климатической нормы на 5-6 градусов, но рекордными эти значения не назовешь. В прошлом году январь в Крыму был таким же теплым. Для нашего региона это не редкость. При этом мы, синоптики, убедились, что изменение климата происходит, теплеет. Так, среднегодовая температура в Крыму за 2024 год где-то на два градуса выше нормы", – сказала Любецкая.