Тепло и без осадков: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидается умеренно теплая погода. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26.

В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25 градусов.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут от +13 до +17, днем поднимутся до +22...+25 градусов.