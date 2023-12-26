Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с, 27 декабря местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +9…+14", – говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +11...+13.

В Севастополе без осадков. Ветер западный, ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+12, днем +12…+14.

В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов, ночью будет +6...+8.