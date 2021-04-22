Новости Крыма Тепло и дождливо: какой будет погода в четверг в Крыму

В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Об этом проинформировали в региональном Гидрометцентре. "Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов; днем воздух прогреется до +12.…+17 градусов, в горах +5…+10 градусов", – рассказали синоптики. В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов. На ЮБК переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8; днем +13…+15 градусов. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

