Тепло и дождливо: прогноз погоды на четверг в Крыму

В четверг 29 октября на крымском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер с северо-восточного переменится на юго-западный, со скоростью 8-13 м/с, возможны порывы. Температура воздуха прогреется до +9…+17 ночью, днем +20…+22. На ЮБК теплее, ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +20…+22. На ЮБК переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23.

В Керчи переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +19…+21.