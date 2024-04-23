Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах туман. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +13 градусов, днем +17…+22, в горах +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19 градусов.