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Новости Крыма

Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду

17 мая 2023, 10:13Общество

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В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная сухая погода, днем максимальная температура воздуха поднимется до +25, однако в отдельных районах будет ветрено, рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных и восточный районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на побережье до +15, днем +20…25, в горах +14…19 градусов", – прогнозируют синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +22...24.

В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…+24.

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