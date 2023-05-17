Тепло, но ветрено: прогноз погоды для Крыма на среду

В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная сухая погода, днем максимальная температура воздуха поднимется до +25, однако в отдельных районах будет ветрено, рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных и восточный районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на побережье до +15, днем +20…25, в горах +14…19 градусов", – прогнозируют синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +22...24.

В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…+24.