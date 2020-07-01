Новости Крыма Теракт в Луцке: подробности освобождения заложников

Теракт в Луцке: подробности освобождения заложников В ходе спецоперации в Луцке все 13 заложников были освобождены, а захватчик пассажирского автобуса Максим Кривош захвачен силовиками. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что ему удалось пообщаться с террористом по телефону, после чего Кривошей начал отпускать людей. "Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он рассказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек, и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло. 30-40 минут – и он отпустил заложников", – сообщил глава государства на видео, опубликованном его Офисом. После разговора с президентом захватчик освободил трех заложников – пожилую женщину, подростка и молодую беременную девушку. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

