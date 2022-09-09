Новости Крыма

Террористические угрозы и дальше нависают над Крымом

09 сентября 2022, 17:52Новости

8 сентября Сергей Аксёнов в своём телеграмм канале сообщил что, на отдельных территориях Республики Крым сохраняется желтый уровень террористической опасности со стороны Украины. В опасности оказались территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойский и Красноперекопский районы.

Министерство обороны России сообщает, что ВФУ терпят неудачи в наступлении на Херсонском направлении и под Николаевом, поводов для беспокойства нет а, спецоперация идёт по плану и её цели будут достигнуты. Но почему-то солдаты, которые вернулись после боёв под Херсоном, не такие оптимистичны в своих прогнозах. "Постоянные обстрелы и беспрерывные атаки происходят по всей линии Херсонского фронта. Наше командование отчаянно предпринимает попытки отбиться, но точные удары Западным оружием делают своё дело",-сообщает участник СВО.

Кажется, что Глава Республики Крым скорее всего что-то знает, но получил команду не допустить паники и ничего не говорит местному населению.

Сознательные люди уже давно поняли фактически прямые намёки Аксёнова о том, что лучше поберечь себя и на какое-то время выехать с Крыма, не дожидаясь того момента, когда зайдут ВСУ.


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх