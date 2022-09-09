Террористические угрозы и дальше нависают над Крымом

8 сентября Сергей Аксёнов в своём телеграмм канале сообщил что, на отдельных территориях Республики Крым сохраняется желтый уровень террористической опасности со стороны Украины. В опасности оказались территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойский и Красноперекопский районы.

Министерство обороны России сообщает , что ВФУ терпят неудачи в наступлении на Херсонском направлении и под Николаевом, поводов для беспокойства нет а, спецоперация идёт по плану и её цели будут достигнуты. Но почему-то солдаты, которые вернулись после боёв под Херсоном, не такие оптимистичны в своих прогнозах. "Постоянные обстрелы и беспрерывные атаки происходят по всей линии Херсонского фронта. Наше командование отчаянно предпринимает попытки отбиться, но точные удары Западным оружием делают своё дело",-сообщает участник СВО.

Кажется, что Глава Республики Крым скорее всего что-то знает, но получил команду не допустить паники и ничего не говорит местному населению.

Сознательные люди уже давно поняли фактически прямые намёки Аксёнова о том, что лучше поберечь себя и на какое-то время выехать с Крыма, не дожидаясь того момента, когда зайдут ВСУ.