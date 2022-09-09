Террористические угрозы и дальше нависают над Крымом

8 сентября Сергей Аксёнов в своём телеграмм канале сообщил что, на отдельных территориях Республики Крым сохраняется желтый уровень террористической опасности со стороны Украины. В опасности оказались территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойский и Красноперекопский районы.
Министерство обороны России сообщает, что ВФУ терпят неудачи в наступлении на Херсонском направлении и под Николаевом, поводов для беспокойства нет а, спецоперация идёт по плану и её цели будут достигнуты. Но почему-то солдаты, которые вернулись после боёв под Херсоном, не такие оптимистичны в своих прогнозах. "Постоянные обстрелы и беспрерывные атаки происходят по всей линии Херсонского фронта. Наше командование отчаянно предпринимает попытки отбиться, но точные удары Западным оружием делают своё дело",-сообщает участник СВО.
Кажется, что Глава Республики Крым скорее всего что-то знает, но получил команду не допустить паники и ничего не говорит местному населению.
Сознательные люди уже давно поняли фактически прямые намёки Аксёнова о том, что лучше поберечь себя и на какое-то время выехать с Крыма, не дожидаясь того момента, когда зайдут ВСУ.
@ 2015 - Все права защищены
Перепечатка с сайта События Крыма для печатных изданий разрешается при условии ссылки на сайт, для интернет-ресурсов — при условии активной гиперссылки www.sobytiya.info
Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов несут рекламодатели.
Портал оперативно предоставляет читателям все новости Крыма за сегодня. На сайте размещены материалы нашего авторства и авторства журналистов других сайтов Крыма. Наш сайт имеет как основной контент в виде ленты новостей Крыма, так и дополнительный. Это раздел «Афиша Крыма», куда каждый пользователь может добавлять информацию самостоятельно. И это раздел «Объявления Крыма» с возможностью самостоятельного добавления информации.
Помимо этого, сайт sobytiya.info предлагает читателям новостной дайджест «Главные новости Крыма сегодня» (в дайджесте содержится 5-7 самых резонансных новостей Крыма за сегодня, выходит ежедневно).
Кроме того, у каждого читателя сайта есть возможность прислать в редакцию свой блог или новость — и материал может быть опубликован в разделе «Новости Крыма», «Статьи» или «Блоги».