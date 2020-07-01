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Тишина на Донбассе: контактная группа договорилась о прекращении огня

Тишина на Донбассе: контактная группа договорилась о прекращении огня

Сегодня, 11:57Новости

Трехстороння контактная группа Украина, Россия, ОБСЕ договорилась о полном и всеобъемлющем прекращений огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Об этом сказано на сайте президента Украины.

"На заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ", – сказано в сообщении на сайте президента Украины.

По мнению украинское стороны, режим прекращения огня, в случае, если он будет соблюдаться всеми сторонами, это один из главных шагов к соблюдению Минских соглашений.

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