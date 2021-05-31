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Трафик аэропорта Симферополь вырос в 15 раз за май

31 мая 2021, 11:50Экономика Крыма

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Май стал рекордным для международного аэропорта Симферополь по числу обслуженных пассажиров, принятых и отправленных рейсов. Прирост пассажиропотока за месяц вырос в 15 раз, информирует пресс-служба авиаузла. "В этом месяце пассажиропоток составит около 560 тысяч человек, в сравнении с маем прошлого года трафик вырос в 15 раз или на 1500%", – сказано в сообщении. Уточняется, что данные приведены с учетом продаж билетов и количества рейсов, заявленных авиакомпаниями на последний день мая.

30 мая, когда аэропорт обслужил 28 888 человек, добавили в ведомстве. В этот день было принято и отправлено 204 регулярных рейса. Трафик свыше двухсот рейсов в сутки до этого фиксировался только в августе, подчеркнули в пресс-службе.

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