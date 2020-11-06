Трагедия под Смоленском: семья с пятерыми детьми сгорела в своем доме

Тела двоих взрослых и пятерых детей были обнаружены после тушения пожара в частном доме в городе Ельня Смоленской области. Об этом информирует областные органы МЧС и Следственного комитета.

По данным ГУ МЧС России по области, пожар произошел около половины первого ночи на улице Большая Калужская. Несмотря на то, что группа пожарных прибыла на место происшествия оперативно, огонь очень быстро полностью охватил деревянный дом. Тушение проходило в сложных условиях, поскольку ближайший источник воды находился в километре от очага возгорания.