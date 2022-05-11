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Трех работников Запорожской АЭС уволили за участие в "Бессмертном полку"

11 мая 2022, 16:37Общество

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Трое сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уволены за участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая в освобожденном от националистов Энергодаре. Об этом рассказала пресс-служба украинской компании "Энергоатом".

Приказы об увольнении сотрудников подписал руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Уточняется, что должностей лишились врач и сотрудник профилактория ЗАЭС, а также начальник отдела коммерческого учета.

В "Энергоатоме" назвали "недопустимым" участие своих сотрудников в подобных акциях.

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