Новости Крыма

Трехдневные перебои: где в столице Крыма будут проблемы с водой

08 октября 2021, 14:36Общество

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Временные перебои с водоснабжением возможны в некоторых районах Симферополя из-за работ по переподключению сетей. Об этом инфомрируется на официальном сайте "Воды Крыма".

Речь идет о периоде на следующей неделе с 11 по 14 октября. Как пояснили на предприятии, некоторые водопроводы будут подключать на новые трубопроводы.

В ночь с 11 на 12 октября сбои могут коснуться проспекта Победы от дома №209 и в районе выезда из города и прилегающих улиц: Тесленко, Ясной, Школьной, Майской, Нижнегорской, Генической, Мазанской, Каспийской, Таманской, переулка Урожайного, улиц Самохвалова и Глинки.

На этот же период перебои прогнозируются в другом конце города – на улицах Залесской, Аральской, 1 Конной армии, 60 лет Октября, Гавена, Миллера, Гражданской, Зенитной, Сочинской, Толбухиа, Русской, Качинской, Батумской, Бастионной, Шевченко, Дружбы, Днепровской, Аянской, Целинной и ряда других.

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