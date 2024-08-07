Новости Крыма Три десятка улиц Севастополя в среду останутся без света

Часть Севастополя в среду останется без энергоснабжения из-за неотложных работ на сетях, передает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". По данным предприятия, с 8:30 до 17:30 отключение электроэнергии произойдет по улицам Крайняя 2-12, 3-9, Восточная 18-А, 2/1, 2, Тульская, 15-Б. С 9:00 до пяти часов вечера полуторачасовые отключения возможны по улицам Каменная 266, 2-я Караньская 18/1, 15/2, 15/1-А, Новоземельная 88-90, 99-А, 25, 73, 99-101, 5 км Балаклавского шоссе 42, Пехотная 30, Сельская 4-Б/2, 2-Б, 8-Б, 2-А, 14-А, 26/2, 2, 26-А, 20, 26-28, 36- 40, 15-А, 11/8, 13-А, 4-А/3, Камышовое шоссе 1-Д, Еловая 8-А, 8-10, 2-А, 2-Б, 3-9, Лесоводов, 2-10, 11/8, 5, Подлесная1-27, Дубравная 11, 24-26, 19-Д, 19, Романтиков 1-15, 2-22, Липранди 2-4, 5-23, Рыбальченко 2-18, Марсовая 1-25, 2-18, Бертье-Делегарда 2-4,10, 9-А/2, 9, Славянская 38-50, 3-39, 22, 26, 2463, Аллея Астапова 4-40, 1-35, 28-А, Земляничная 24-А, 14-А, 14-20, 26-30, Аланская 25, 33-39, 45-47, 51, Генерала Витмера17, 25, Невская 4-А, 34-Б, 42-А, 38-А, 2-48,19-27, Василия Жукова18-А, 14-22,13-А, 11-Б, 11-Б/1, 11-В, 11-Б/2, 1, Снайперская 16-Б/1, 16-А, 12-Б, 12-А, 14-В, 16, 9-А, 9-Б, 7- 9, 839, Скальная 2-12,1-9. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

