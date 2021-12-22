Новости Крыма

Тридцать ДТП за сутки: обстановка на дорогах заснеженного Севастополя

22 декабря 2021, 15:43Происшествия в Крыму

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В Севастополе, который накануне засыпало снегом, за сутки зарегистрировано тридцать дорожно-транспортных происшествий. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"За минувшие сутки на территории Севастополя произошло три ДТП с пострадавшими и двадцать семь ДТП – с материальным ущербом без пострадавших", – рассказала начальник пресс-службы УМВД по Севастополю Жанна Марголина.

В частности, около шести утра на восьмом километре автодороги Севастополь – порт Бухта Камышовая – мыс Фиолент, автомобиль Renault Logan съехал с дороги в заниженный кювет и провалился в яму, заполненную водой на метр. Как выяснилось, водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло. Мужчина выбрался самостоятельно, а вот машину пришлось доставать спецтехникой.

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