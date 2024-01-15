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Новости Крыма

Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму

15 января 2024, 12:27Общество

Несколько человек, в том числе дети, пострадали при зимних катаниях в горах Крыма. Об этом информирует пресс-служба МЧС Республики Крым.

В выходные дни на Ангарском перевале дежурили сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда.

"13-14 января к ним за помощью обратились шесть пострадавших, среди которых трое несовершеннолетних. Вследствие катания на тюбингах, санках и снегокатах люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины, живота", – рассказали в МЧС.

Пострадавшим была оказана первая помощь. Некоторых из них транспортировали к автомобилю скорой и передали медработникам.

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