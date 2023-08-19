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Новости Крыма

Трое студентов обманули крымчан на 2,7 млн рублей

19 августа 2023, 13:26Общество

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В Симферополе трое студентов обманывали доверчивых крымчан на 2,7 млн рублей.

Студенты использовали схему "Ваш родственник попал в ДТП". Трое молодых людей 20 и 18 лет обманывали пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет. По телефону студенты рассказывали пенсионерам, что их близкому требуется финансовая помощь, чтобы возместить якобы причиненный ущерб.

Средства, полученные от доверчивых крымчан, студенты переводили на различные счета подельников, оставляя себе до 10% в качестве заработка, информирует КИА.

Молодым людям грозит до 10 лет за решеткой.


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