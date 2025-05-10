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Новости Крыма

Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма

10 мая 2025, 11:24Общество

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Пять человек, в том числе трое детей, отравились во время похода на Долгоруковскую яйлу. Им потребовалась помощь спасателей и эвакуация.

Как информируют в республиканском Главке МЧС РФ, изначально точное местонахождение людей было не известно.

"Спасатели обнаружили группу туристов около реки Бурульча, на Лопуховой поляне. Всего в составе незарегистрированной группы туристов было 14 человек", – говорится в приведенной информации.

Семью доставили в ближайший населенный пункт и передали врачам скорой медицинской помощи. В спасательной операции были задействованы пять специалистов и одна единица техники.

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