Новости Крыма

Троих крымчан подозревают в краже строительных инструментов – российская полиция

Троих крымчан подозревают в краже строительных инструментов – российская полиция

02 февраля 2020, 19:57Новости

В Ялте сотрудники российского МВД по Крыму возбудили уголовное дело против троих крымчан, которых подозревают в краже строительных инструментов на общую сумму в 45 тыс. рублей (около 18 тыс. гривен – КР). Как уточнила пресс-служба ведомства, подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до пять лет.

"Установлено, что подозреваемые тайком подобрались к оставленному без присмотра вагончику, повредили входную дверь, после чего совершили хищение строительных инструментов. Похищенное имущество злоумышленники продали в районе одно из местных рынков, а вырученные средства потратили на личные нужды", – сказано в сообщении.

Комментариев подозреваемых на момент публикации новости не было.

В начале января российские полицейские задержали в Симферополе двух воров-карманников, укравших мобильные телефоны.

Как сообщалось ранее, в одном из сел Джанкойского района Крыма в российскую полицию поступило сообщение от местного жителя, что неизвестный возле припаркованного у дома автомобиля похитил его мобильный телефон.

Кроме того, в Крыму российские силовики задержали четырех человек, подозреваемых в совершении 26 краж за два года.

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