Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду

В среду в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, днем +30…+35 градусов, на побережье и в горах +23…+28", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32.