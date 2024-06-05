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Новости Крыма

Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду

05 июня 2024, 11:25Общество

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В среду в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, днем +30…+35 градусов, на побережье и в горах +23…+28", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32.

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