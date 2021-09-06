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Тройное ДТП на трассе Ялта-Севастополь: есть пострадавший

06 сентября 2021, 12:14Происшествия в Крыму

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Один человек получил травмы в результате аварии с участием трех легковых автомобилей на трассе Ялта-Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

ДТП произошло накануне днем в районе поселка Гаспра. По предварительной информации, водитель автомобиля "SsangYong" на перекрестке неравнозначных дорог при повороте не уступил дорогу "Kia Ceed", который двигался по главной дороге.

"После столкновения автомобиль Kia Ceed продолжил движение и осуществил наезд на автомобиль "Лада Ларгус", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Kia", – сообщили в ведомстве.

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