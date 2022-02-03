Новости Крыма Туманно и дождливо: прогноз погоды для Крыма на субботу

В выходные в Крыму сохранится пасмурная погода. Местами пройдут небольшие дожди, в горах мокрый снег. Об этом информирует крымский гидрометцентр. "В отдельных районах сгустятся туманы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +5…+10, в горах 0…+3", – говорится в сообщении. В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +5…+7. В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9. В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью составит +3...5, днем 7… 9 градусов тепла. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

