Туманно и ветрено: какой будет погода в пятницу в Крыму

В пятницу, 4 декабря, в Крыму будет без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. "В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, восточных и центральных районах порывы 15-17 м/с", – уточнили синоптики.

В Симферополе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +11…+13 градусов. В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов. На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов. В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.