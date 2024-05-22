Турист сорвался со смотровой площадки в Крыму

В Симферополе мужчина сорвался с шестиметровой высоты на смотровой площадке Битакских скал, информирует в среду пресс-служба МЧС Крыма.

По данным спасателей, сигнал о происшествии поступил накануне вечером. К месту направились специалисты симферопольского отряда "Крым-Спас" и регионального отделения "Россоюзспас", а также сотрудники скорой помощи.

"По прибытии выяснилось, что мужчина по неосторожности упал со скалы высотой около 5 – 6 метров и повредил ногу", – сообщили в МЧС.

Спасатели спустились по сложному скальному рельефу, оказали пострадавшему первую помощь, наложили на травмированную конечность шины, на шею – воротник Шанца, а затем на спинальном щите и жестких носилках эвакуировали мужчину и передали медикам.