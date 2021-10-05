Новости Крыма

Туристка получила травмы в горах под Бахчисараем

05 октября 2021, 09:48Происшествия в Крыму

2

Туристка получила травму ноги в горно-лесной местности Бахчисарайского района. Об этом информирует пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Помощь понадобилась женщине, которая получила травму и не могла самостоятельно передвигаться. К месту происшествия оперативно выдвинулись крымские спасатели.

"Сотрудники МЧС нашли пострадавшую в горно-лесной местности и транспортировали ее в ближайший населенный пункт. В спасательных работах были задействованы пять человек и одна единица техники", – соолбщили в МЧС.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх