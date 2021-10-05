Туристка получила травмы в горах под Бахчисараем

Туристка получила травму ноги в горно-лесной местности Бахчисарайского района. Об этом информирует пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Помощь понадобилась женщине, которая получила травму и не могла самостоятельно передвигаться. К месту происшествия оперативно выдвинулись крымские спасатели.

"Сотрудники МЧС нашли пострадавшую в горно-лесной местности и транспортировали ее в ближайший населенный пункт. В спасательных работах были задействованы пять человек и одна единица техники", – соолбщили в МЧС.